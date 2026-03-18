Van TSO Geleneksel İftarında Gündem: Bölge Ekonomisi ve Savaşın Etkileri

Bölgedeki jeopolitik gerilimlerin Van ekonomisine yansımasını değerlendiren Başkan Takva, özellikle ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hamleleri sonrası Shopping Fest kapsamındaki eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Van’ın konumuna dikkat çeken Takva, şunları söyledi:

"Gerçekten üzgünüm. Haritadan Van'ın coğrafyasına baktığınız zaman, Van'ın batısında deniz var, doğusunda İran var. Ne batıya gidebiliyoruz, ne de doğuya. Van'ın güney ve kuzey ekseni var. Dolayısıyla kentin bu coğrafi gerçekliği içerisinde şehir her zaman kendine yeni, özgün alanlar oluşturmak zorunda. İlk festivali yaptığımız zaman hatırlarsanız 2015 yılında Van Shoopping Fest adıyla o zaman İstanbul'da, bir iki semti ilgilendiren festival vardı. İkincisini biz düzenledik. Gayemizde şuydu; Özellikle 15 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında o dönem strateji anlamında yüzümüzü İran'a döndüğümüz yeni bir tanıtım süreci vardı. Görece bir hareketlilikte vardı. 2012 ve 2013'de şehrimize 46 bin kişinin şehrimize giriş yaptığını görmüştük."

Geçtiğimiz yıl Kapıköy üzerinden 777 bin yabancı turistin giriş yaptığını belirten Takva, bu yılki 1 milyon hedefine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Bizim geçen yıl koyduğumuz hedef 1 milyon İranlı turistti. Malumunuz İranlılar Nevroz tatilini çok uzun süreli kutluyorlar. Gayemizde nevroz tatili döneminde ülkemize giriş yapan İranlı turistlerin şehrimizde daha fazla zaman geçirmelerini temin etmek, burada alışveriş yapmalarını sağlamak. Kentin günü birlik ticaretinde fark oluşturacak bir çalışmaydı. Bu yıl dokuzuncu kez yapacaktık. Pandemide ve 2016 yılında yapamamıştık. Bu yıl da aslında büyük bir heyecanla çalışma başlatmıştık. Biz 2017 yılında projeyi Büyükşehir Belediyesine devretmiştik. Murat Zorluoğlu projeyi sahiplendi. Bizde gönüllü olarak devrettik. Şehrin gece ışıklarını görüyorsunuz. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama şehrin ilk gece ışıklarını bizim çalışma arkadaşlarımız yapıyorlardı. Bir hafta boyunca vinçler kiralamıştık ve beşyol meydanını ışıklandırmıştık. Daha sonra o ışıkları Hacıbekir Caddesine kadar Cumhuriyet Caddesini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Bütün çalışmaları biz odamızın bütçesi ile yapıyoruz. Oldukça başarılı süreçler oldu."