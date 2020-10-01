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Aktüel Van polisi ele geçirdiği eroinle "Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek verdi
Aktüel

Van polisi ele geçirdiği eroinle "Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek verdi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 09:21:53 -
Van polisi ele geçirdiği eroinle "Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek verdi

VAN (AA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ele geçirdikleri 102 kilo 335 gram eroinin bulunduğu paketlerle "Karabağ" yazarak Azerbaycan'a destek verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde devriye görevi sırasında seyir halindeki kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Narkotik köpeği "Bobi"nin de kullanıldığı aramada, kamyonetin bagajındaki 5 çuvalda 200 paket halinde 102 kilo 335 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ele geçirilen eroinin bulunduğu paketlerle "Karabağ" yazan polisler, "Azerbaycan yalnız değildir" fotoğrafını da paylaşarak kardeş ülkeye destek verdi.

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