Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
VAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Van'da kentin çeşitli bölgelerinde uygulama noktaları kuran polis ekipleri tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.
Soka çıkma kısıtlamasının başlamasıyla kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet, Kazım Karabekir caddeleri ile Beşyol Meydanı boş kaldı.
- Bitlis
Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentte sessizlik hakim oldu.
Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi, "Evde kal" anonsları yaptı.
Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.
- Muş
Muş'ta da vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uydukları görüldü.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstasyon ve Atatürk caddeleri sessizliğe büründü.
Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yapıyor.
- Hakkari
Hakkari'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.
Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla sessizliğin hakim olduğu kentte denetimlerini sürdüren polis ekipleri, farklı noktalarda uygulama yaparak araçları kontrol etti.