Van Kalesi, koruma alanı olarak tescillendi

Van Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, AA muhabirine, 2011'den bu yana Bakanlık bünyesinde 14 kişiden oluşan uzman ekiple tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

2019'da bölgedeki doğal güzelliklerin korunması ve tescillenmesine yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Atlı, son olarak Van Kalesi ve çevresinin "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Daha önce birinci derece sit alanı olarak bilinen Van Kalesi ve çevresinin yapılan çalışmayla yeni statüye kavuşturulduğunu anlatan Atlı, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca Van Kalesi ve çevresi için ekolojik temelli rapor hazırlandı. Bu rapor, kasım ayında Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda toplantı gündemine alındı. Değerlendirmeye alınan tescil dosyası, komisyonun 13 Kasım 2020 tarih ve 241 sayılı kararı ile tescili uygun bulundu. Bu kapsamda, dosya onaylanmak üzere Bakanlığımıza bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderildi. Bakanlıkça değerlendirmesi yapılan Van Kalesi ve çevresi için 'doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı' tescili uygun görüldü. Bakanlığımızın onayı ile bu karar resmi gazetede de yayımlandı. Kentimizin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Van Kalesi için çok önemli bir çalışma oldu. Bu karar bizi de sevindirdi."