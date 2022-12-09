Van ili için dikkat çeken İran talebi

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, kentte İran Konsolosluğunun açılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi Temsilciliği’nin 8'incisinin Van'da açılması yönündeki açıklamaların kente ciddi katma değer sağlayacağını belirten ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, ancak Van’da bir İran Konsolosluğunun açılmasının ise elzem olduğunu söyledi. 2021 yılında İran’ın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Van'da konsolosluk açması konusunda girişimlerde bulunduklarını belirten Han, “Bu süreçte birçok yetkili ile görüşmüş ve bu konuyu rapor halinde yetkililere sunmuştuk. ASRİAD olarak bu talebimizi yeniliyoruz. İran'a komşu şehir olmamız münasebetiyle İran Konsolosluğunun Erzurum gibi uzak bir yerde olmasından ziyade Van'da bulunması elzemdir. Elbette ki, Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi Temsilciliği’nin Van'da açılmasını çok kıymetli buluyoruz. Bunun şehrimize ciddi katma değer katacağına inancımız tamdır. Bu konuda emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Lakin bu yeterli değildir. İran Konsolosluğunun açılmasını ısrarla talep ediyoruz. Bu konuda şehrin siyasi aktörleri ve STK temsilcilerinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Bizler ASRİAD Van Şubesi olarak elimizden geleni yapmaktayız ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

26 Kasım 2021 tarihinde ASRİAD Van Şube heyetinin İran Büyükelçisi ile bir araya geldiğini hatırlatan Han, “Ekonomi Müsteşarı Dr. Mehrdad Cheshmeh Aalaei konu ile bizzat ilgileneceğini iletmişti. Görüşmede şunlar konuşulmuştu, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın transit geçişe açılması için İran’ın üzerine düşen eksikleri gidermesi hususu, karşılıklı sınır ticaretinin iyileştirilmesi, Van’da konsolosluk veya fahri konsolosluk üzerinde çalışma yapılması, turistik geçişlerde yaşanan zorluklar ve karşılıklı ekonomi zirveleri ile ziyaretlerin yapılması konuları ele alınmıştı. İran tarafında yapılması planlanan yolların bitirilmediği için Kapıköy’ün transit geçişe açılmadığı ve bu nedenle lojistik maliyetlerin yüksekliğini dile getirmesi üzerine, Ekonomi Müsteşarı Dr. Aalaei ise yolların büyük bir kısmının bitirildiğini fakat bir kısım yolun ve üst geçitlerin tırlara uygun olmadığını ve bu hususun çözümü noktasında ivedilikle Tahran’a bilgi vereceğini dile getirmişti. İki ülke arasında yapılan sınır ticaretinin genişletilmesi noktasında ilgili birimlerle kendilerinin de görüşme yaptığını dile getiren Aalaei, konuyla ilgili kendilerine rapor iletilmesi talebinde bulunmuştu. Van’ın İran’a olan yakınlığı nedeniyle bürokratik yükün Van’da olduğunu ve Erzurum’da bulunan konsolosluğun Van’a taşınması veya Van’da yeni bir konsolosluk çalışması yürütülmesine ilişkin sözleri üzerine Dr. Aalaei, talep üzerine konuyla ilgili araştırma yapılacağını ve Erzurum Konsolosluğu ile yapılacak görüşme neticesinde Tahran’a bilgi verileceğini dile getirmişti. Turistik geçişlerde uygulanan prosedürlerde özellikle İran tarafında çalışan memurların keyfi muamele ile çıkardığı zorluklara müdahale edilmesi gerektiğine vurgu yapılan görüşmede, ayrıca sanayici iş adamlarının geçişlerinde kolaylık sağlanması talebinde bulunulmuştu. Bu nedenle bizler İran Konsolosluğunun Van’da açılmasını ivedilikle bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.