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Kobi Van hızlı tren haritasında yer almadı! OSB Başkanı’ndan çağrı geldi
Kobi

Van hızlı tren haritasında yer almadı! OSB Başkanı’ndan çağrı geldi

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Van hızlı tren haritasında yer almadı! OSB Başkanı’ndan çağrı geldi

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2053 hızlı tren planlamasında Van ve çevre illere yer verilmemesine tepki gösterdi...

Van’da iş dünyası, 2053 hızlı tren planlamasında kentin yer almamasına tepki gösterdi.

 

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Türkiye’yi demir ağlarla örme hedefinde Van ve çevre illerin görmezden gelindiğini vurguladı. Türkiye’nin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birbirine bağlama hedefinde bölgenin lojistik ve stratejik önemine dikkat çeken Başkan Memet Aslan, "Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Hakkâri ve diğer yakın illerimizin stratejik öneme sahip olmalarına rağmen bu vizyon içerisinde yer almaması kabul edilemez bir durumdur" diye sordu.

 

“Bu karar bizi üzdü”

Bölge ekonomisinin kalkınması ve dış ticarete ivme kazandırılması için yıllardır sürdürdükleri projeleri hatırlatan Başkan Aslan, "Bizler sanayiciler ve iş dünyası olarak, bölge ekonomisinin gelişmesi ve ticaret yollarının canlanması için büyük önem taşıyan ’Kesintisiz Van Gölü Demiryolu Hattı’ projesi için mücadele ederken, böylesi büyük bir vizyon projesinde devre dışı bırakılmayı asla kabul etmiyoruz. Van’ın ve bölge illerinin bu planlamaya dahil edilmesi için kararlarını gözden geçirmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

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