İşte herkesi hayran bırakan menü! Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi

Ana yemek seçkisinde hem deniz ürünleri hem de et tutkunları için tam bir gastronomi şöleni sunuldu. Hafif ve asil lezzetiyle deniz levreği ilk seçenek olurken, kırmızı et tercih eden liderlere ağır ateşte saatlerce pişmiş, lokum kıvamında dana kaburga ikram edildi. Yemeğe eşlik eden garnitürler ise Türk mutfağının kendine has lezzetleri ve yerellik vurgusunu bir kez daha kanıtladı. Tarama, Urla’nın meşhur sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile hazırlanan üçleme, Ege ve Orta Anadolu’nun sentezini oluşturdu. Yanık Trabzon tereyağı ile lezzetlendirilen, köz patlıcan ve nadide kuzugöbeği mantarıyla zenginleştirilen firik pilavı ise gecenin en çok konuşulan tabağı oldu. Firik buğdayının tütsülü aroması, liderlere Anadolu topraklarının derinliğini hissettirdi.