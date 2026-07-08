İşte herkesi hayran bırakan menü! Türk mutfağının damak çatlatan lezzetleri NATO liderlerini büyüledi
Ankara’daki NATO Liderler Zirvesi'nde Türk mutfağının kendine has lezzetleri dünya sahnesine çıktı. Liderler onuruna verilen akşam yemeği, adeta bir gastronomi zirvesine dönüştü. Taş fırın pidesi, yanık Denizli yoğurdu, Kayseri mantısı, Urla sakız enginarı ve ağır ateşte pişmiş dana kaburga gibi Anadolu’nun dört bir yanından seçilen eşsiz tatlar, şeflerin modern dokunuşlarıyla sunuldu. Gece, Maraş dondurmalı Sütlü Nuriye ile tatlı bir kapanış yaptı.