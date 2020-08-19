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Aktüel Van, Hakkari, Hatay ve Kilis sınırında kaçak sigara ile uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Van, Hakkari, Hatay ve Kilis sınırında kaçak sigara ile uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:40:54 -
Van, Hakkari, Hatay ve Kilis sınırında kaçak sigara ile uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Van, Hakkari, Hatay ve Kilis hudut hatlarında 29 bin 522 paket kaçak sigara, 1548 gram esrar ile 15 cep telefonunun ele geçirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Van, Hakkari, Hatay ve Kilis hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 29 bin 522 paket sigara, 1548 gram esrar ile 15 cep telefonunun ele geçirildiği kaydedildi.

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