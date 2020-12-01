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Aktüel Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar sessizliğe büründü
Aktüel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-01 22:21:05 -
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar sessizliğe büründü

VAN (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Cumhuriyet ve Kazım Karabekir caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekiplerinin cadde ve sokaklarında denetimler gerçekleştirdiği kentte alışveriş merkezleri, marketler, berberler, kuaförler ve güzellik merkezleri kısıtlamanın başlamasıyla kapanırken, lokanta ve restoranlar paket servis uygulaması işlerini sürdürdü.

- Hakkari

Hakkari'de kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis, genelgeye uyulması konusunda vatandaş ve çalışanları uyardı, araçları tedbirler kapsamında kontrol etti.

- Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar kurallara riayet etti.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentin cadde ve sokaklarında denetimler gerçekleştiren polis ekipleri, kısıtlamalar konusunda halkı uyardı.

Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla cadde, sokak ve meydanlar adeta sessizliğe büründü.

- Muş

Muş'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek cadde ve sokalar boş kaldı.

Polis ekipleri, sessizliğe bürünen cadde, sokak ve meydanları denetledi, vatandaşları dışarı çıkmamaları konsunda uyardı.




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