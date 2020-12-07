  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar boş kaldı
Aktüel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar boş kaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:26:12 -
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta sokaklar boş kaldı

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şehrin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis, trafikteki araçları ve dışarıdaki vatandaşların izinli olup olmadıklarını kontrol etti.

- Hakkari

Hakkari'de kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi.

Sessizliğe bürünen kent merkezinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, farklı güzergahlarda kontrol noktaları oluşturarak, araçları kontrol etti.

Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerine tedbirlere uyulmasını istedi.

- Muş

Muş'ta kısıtlamanın başlamasının ardından vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin işlek noktalarından İstasyon, Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda sessizlik hakim olurken, denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bazı vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

- Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trafik sigortası ne kadar? Trafik sigorta fiyatı
Otomotiv

Trafik sigortası ne kadar? Trafik sigorta fiyatı

Trafik sigortası ne kadar, trafik sigortası fiyatı 2021 kaç para oldu? soruları sürücüler tarafından araştırılıyor. 2017’den bu yana uygulan..
Türkiye ve Ukrayna arasında kritik adım
Teknoloji

Türkiye ve Ukrayna arasında kritik adım

Türkiye ve Ukrayna'nın roket fırlatma aracı üretimi konusunda görüştüğü bildirildi.
Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu
Medya

Özlem Gürses'in 'Çin treni' ile ilgili çektiği video dalga konusu oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanan ilk Çin ihracat treninin Halkalı'da kaldığını söyleyerek dalga geçmek i..
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay