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Aktüel Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Aktüel

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2020-12-03 22:26:46 -
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

VAN (AA) - Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı.

Şehrin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis, trafikteki araçları ve vatandaşları denetledi.

- Bitlis

Bitlis'te sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri, kentin cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdürdü.

Vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.

- Hakkari

Hakkari'de kısıtlamanın başlamasının ardından cadde ve sokaklardaki hareketlilik sona erdi.

Sessizliğe bürünen kent merkezinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, farklı güzergahlarda kontrol noktaları oluşturarak, dışarıda olan vatandaşların sokağa çıkma izni olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, kapatılması gereken iş yerlerini uyararak tedbirlere uyulmasını istedi.

Paket servisi bulunan bazı restoran ve lokantalar ise evlere servis yapma koşuluyla açık kaldı.

- Muş

Muş'ta da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla en işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, sessizliğe bürünen cadde, sokak ve meydanları denetledi, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Sessizliğe bürünen cadde, sokak ve meydanları denetleyen polis ekipleri, vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.


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