Van güneşle kazanıyor! OSB’de enerji üretimi başladı

Van’ın istihdam ve üretim üssü olarak bilinen Van OSB’de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor. Başkan Memet Aslan, sanayicinin en büyük yükü olan enerji maliyetlerini azaltmak ve dışa bağımlılığı minimize etmek için yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırdıklarını söyledi. Aslan, özellikle güneş enerji sistemlerinin bölgenin geleceğinde kritik rol oynadığını vurguladı.

"Sanayide en büyük girdi maliyeti enerji"

Memet Aslan, enerji maliyetlerinin hem işletmelerin rekabet gücünü hem de Türkiye’nin dış ticaret dengesini doğrudan etkilediğini belirtti. Aslan, "Organize sanayi bölgelerinde üretimin en büyük girdisi enerjidir. Hem çalışma kapasitesi hem maliyet açısından en yüksek yükü oluşturuyor. Enerjide ciddi oranda dışa bağımlı olmamız da ülke ekonomisini zorlayan bir unsurdur. Bu nedenle alternatif, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmek zorundayız" dedi.

Van’ın güneş potansiyeli avantaja dönüşüyor

Van’ın Türkiye’nin en yüksek güneş ışınım değerlerine sahip illerinden biri olduğunu hatırlatan Aslan, bu doğal avantajın artık sanayiye doğrudan katkı sunduğunu ifade etti. Aslan, "İlimiz güneş alma kalitesi bakımından ülkenin en iyi bölgelerinden biridir. Biz de bu avantajı değerlendirmek için güneş enerji sistemlerine yöneldik. Hem girdi maliyetlerini düşürmek hem çevresel etkileri azaltmak hem de ülkenin dış ticaretine katkı sunmak açısından bu yatırım çok değerli" diye konuştu.

"Van OSB’nin yüzde 40’ı artık güneşle üretiyor"

Aslan, güneş enerjisi yatırımlarının hızla büyüdüğüne dikkat çekerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu anda Van OSB’nin yaklaşık yüzde 40’ında güneş enerji sistemleri kuruldu. Sanayicimiz kendi elektriğini üretmeye başladı. Böylece hem uygun maliyetli hem de verimli enerji üretim hatlarına dâhil edildi. Yenilenebilir enerjiye yapılan bu yatırım, önümüzdeki yıllarda OSB’nin enerji bağımsızlığını güçlendirecek ve işletmelerin rekabet gücünü artıracak."

"Gelecek stratejisi: Daha çok güneş, daha az maliyet"

Van OSB olarak hedeflerini de açıklayan Memet Aslan, "Hedefimiz; güneş enerjisi kullanım oranını daha da artırarak hem çevresel sürdürülebilirliği güçlendirmek hem de sanayiciyi enerji maliyetleri karşısında korumaktır. Bölgemiz gelecekte yenilenebilir enerji merkezlerinden biri olmaya doğru hızla ilerliyor. Sanayici uygun maliyetli enerji ürettikçe, hem rekabet gücü artıyor hem de ülke ekonomisi kazanıyor" şeklinde konuştu.