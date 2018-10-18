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Van Gölü'nde ilginç görüntüler! Sular çekildi böyle oldu

Van'ın Erçiş ilçesinde bulunan Van Gölü'nde sular çekilince küçük bir adacığın ortaya çıkması ilginç görüntüleri ortaya çıkardı.

18 Ekim 2018 Perşembe 17:55
Van Gölü'nde ilginç görüntüler! Sular çekildi böyle oldu

Van'ın Erciş ilçesinin Van Gölü’ne bakan güney kesiminde suların çekilmesiyle küçük bir adacık ortaya çıktı. Adacığı görmeye gelen doğa severler, görüntüyü ilgi ile izliyor.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesinden Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, yaklaşık 600 bin yıl önce oluşmuş göldeki su seviyesinin zaman zaman çekildiğini, bazen de yükseldiğini belirterek, gölün içerisinde bilinmeyen birçok sırrı da sakladığını kaydetti. Dr. Akkuş, “Van Gölü, içinde barındırdığı gizemlere adata koruyuculuk yapıyor. Bazen yükseliyor, o değerleri bağrına basıyor ve bu değerlerini kötü amaçlı insanlardan muhafaza ediyor. Bazen de sularını geri çekiyor ve bu güzelliklerini bizlerin gözleri önüne seriyor. Erciş sahillerine yakın bir bölgede ortaya çıkan bu su adacığını mutlaka turizme kazandırmamız lazım diye düşünüyorum" dedi.

"Adacık ortaya çıktı"

Çocukluğunun Çelebibağı Mahallesi’nde geçtiğini belirten Kurbani Özdaş ise mahallesinin tarih ve kültürün iç içe olduğu bir yer olduğunu söyledi. Çocukluğunu yaşadığı alanda böyle bir adacığı ilk kez gördüğünü belirten Özdaş, "Bu adanın ortaya çıkması bizi hayrete düşürdü. 1990 yılından sonra suların yükselmesiyle Van Gölü mahallemizin içlerine kadar yaklaşmıştı. Şimdi sular çekilince bu adacık ortaya çıktı. Doğrusunu söylemek gerekirse hayretler içerisindeyim" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 17:55
  1. Van Gölü

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