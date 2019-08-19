Van, Diyarbakır ve Mardin Belediyeleri PKK'dan kurtarıldı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, önceki dönemde kayyumun terör bağlantıları nedeniyle işten çıkarttığı 248 kişiyi, göreve başladıktan sonra belediyeye geri alarak belediye binasını adete bir PKK karargahına çevirdi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 313 Hak-İş üyesini HDP'li olmadıkları gerekçesiyle işten çıkartmış ve yerlerine terör bağlantılı kişileri getirmişti. Türk bunlara ek olarak belediyede çalışan şehit yakınlarını tespit ederek hepsinin iş akitlerini sonlandırmıştı. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında ise geçtiğimiz günlerde HDP'li olmayan ilçelerin yardım taleplerini redderek diğer HDP'li illerin belediyelerine yardım yaptığı gerekçesiyle Van Cumhuriyet Başsavcılığı, tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Terör örgütleriyle bağlantılı kişileri işe almaları, şehit yakınlarını işten çıkartmaları ve büyükşehir bütçesini ilçeler arasında adil dağıtmadıkları gerekçesiyle haklarında birçok tartışma konusu olan Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyesi başkanları görevlerinden alındı.

Diyarbakır, Mardin ve Van belediyeleri seçimlerden sonra icraatlar yerine skandallarla anıldı. Selçuk Mızraklı, Ahmet Türk ve Bedia Özgökçe Ertan göreve geldikleri günden beri şehit yakınlarını işten çıkartmak, terörle bağlantılı kişilere belediyede önemli pozisyonlara getirtmek ve büyükşehir bütçesini adil kullanmama gibi birçok skandala imza attı.

Belediyeler PKK karargahı oldu

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, seçimlerden sonra koltukta geçirdiği 4 ay içerisinde belediyeyi PKK karargahına çevirdi. Kayyumun PKK bağlantıları nedeniyle iş akitlerini feshettiği 248 kişiyi işe geri alarak belediyenin bünyesine tekrar dahil eden Mızraklı, PKK elebaşlarından Muzaffer Ayata’nın yakınını ‘başkan danışmanı’, Sabri Ok’un yeğeni Selda Baran'ı da Kadın ve Aile Daire Başkanı olarak atadı.

HDP'li olmayan tüm işçileri kovdular

HDP'li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediye iştirakı olan birçok şirketin yönetimine PKK bağlantılı kişileri getirdi. Türk ayrıca 313 Hak-İş üyesi işçiyi HDP'li olmadıkları gerekçesiyle işten çıkarttı.

HDP'li olmayan belediyeye yardımı kesti

HDP'li Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı, büyükşehir belediyesinin kentteki AK Parti’li belediyelerin yardım talebini reddederek başka illerdeki HDP’li belediyelere yardım yaptığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.