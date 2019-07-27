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Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün adı ve logosu değişti

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yenitürk, güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçilirken, kulübün adı ve logosu da değişti.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:49
Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün adı ve logosu değişti

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yenitürk, güven tazeleyerek tekrar başkanlığa seçilirken, kulübün adı ve logosu da değişti.


Van Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, tek listeyle yapılan seçimde Servet Yenitürk yeniden başkanlığa seçildi. Daha sonra verilen önergelerle tüzük değişikliğine gidilerek, Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün ismi ve logosu değiştirildi. Kulübün yeni adı Vanspor Futbol Kulübü (Vanspor FK) olurken, hazırlanan yeni logo ise üyelerin oyuna sunularak kabul edildi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra kürsüye çıkan Servet Yenitürk, kulübün mali durum çizelgesini okundu. Daha sonra tek liste halinde gidilen seçimde Vanspor FK’nin yönetimi belirlendi.


Seçim sonrası bir konuşma yapan Başkan Yenitürk, hedeflerinin 20 ay sonra Süper Lig’e çıkmak olduğunu belirtti. Çok zor şartlar altında Vanspor’un yönetimine geldiklerini anımsatan Başkan Yenitürk, “Yalnız bırakıldık ve zor anlar yaşadık. Zor da olsa bir birlik ve beraberlik sağladık. Vansporumuzu uzun bir süreden sonra 3. Lig’den, 2. Lig’e çıkarma onurunu yaşadık. Umarım bundan sonra da bu birliğimiz bozulmaz. Elbirliğiyle Vansporumuzu 1. Lig’e ve daha sonra Süper Lig’e taşımak için elimizden ne geliyorsa yapmaya gayret edeceğiz” dedi.


Van ilinin tanıtımı ve kalkınması için hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu dile getiren Yenitürk, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bu yıl 2. Lig’deki takımlarımızın çoğu il takımlarıdır. Bu sene karşı takımın taraftarından her maçta yaklaşık bin insan gelecektir. Bu bütünlüğümüz devam ettiği sürece bu yıl 1. Lig’e çıkmayı başarırsak, Van’a gelecek insan sayısı 5 binleri bulacaktır. Amacımıza ulaşmak için 20 aya ihtiyacımız var. Kenetlenirsek 20 ay sonra Süper Lig’teyiz. Süper Lig’e çıktığımız zaman buraya Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlar gelecektir. Böylece 81 ilden insan buraya akın edecektir. İlimizi kalkındırmak için yıllardır reklamlar yapıyoruz. Hiçbir reklama gerek yok. İşte reklam, işte Vanspor.”


Vanspor Futbol Kulübü’nün yeni yönetiminde; Servet Yenitürk, Ekrem Yalçın, Ömer İnanç, Abdulkadir Çetin, Oktay Ukay, Ebubekir Şahin, Türkay Özbey, Murat Çevik, Cafer Kanpolat, Fikret Yöntem, Süleyman Can, Şakir İşleyen, Fatih Akdeniz, Memet Biçer ve Adnan Bayram yer aldı.


Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım, delegeler, kongre üyeleri ve çok sayıda taraftar katıldı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:49
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