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Van Büyükşehir Belediyespor Bayan Basketbol Takımı bölge şampiyonu oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu U16 (Kız) Bölge Şampiyonalarında mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, bölge şampiyonu oldu.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:20
Van Büyükşehir Belediyespor Bayan Basketbol Takımı bölge şampiyonu oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu U16 (Kız) Bölge Şampiyonalarında mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Bayan Basketbol Takımı, bölge şampiyonu oldu.


Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde yer alan U16 Bayan Basketbol Takımı, Tunceli’de oynanan bölge maçlarında 6 takım arasında birinci olarak şampiyonluğunu ilan etti. Hafta sonu oynanan karşılaşmaların final maçında Diyarbakır U16 Bayan Basketbol Takımıyla karşılaşan Van Büyükşehir Belediye Spor U16 Bayan Basketbol Takımı, karşılaşmayı 56-34 kazanarak bölge şampiyonluğunu elde etti.


Van ekibi, bu sonuçla birlikte 16 Nisan 2019’da Isparta ilinde yapılacak bölge şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 13:20
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