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Aktüel Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sokaklar sessizliğe büründü
Aktüel

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sokaklar sessizliğe büründü

Yeniakit Publisher
2021-01-01 12:16:33 -
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sokaklar sessizliğe büründü

VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Van'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Maraş ve Cumhuriyet caddeleriyle Beşyol Meydanı boş kaldı.

Polis ve zabıta ekipleri, kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servisi şeklinde çalışan yerleri kontrol etti.

Kentin farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis, araçları ve vatandaşları denetledi.

Hakkari, Muş ve Bitlis'te de kısıtlama dolayısıyla cadde, sokak ve meydanlar en sakin günlerinden birini yaşadı.

Yeni yılın ilk gününde vatandaşların kısıtlamaya uymasıyla sakinliğin hakim olduğu kentlerde, kolluk kuvvetleri, belirlenen noktalarda uygulama yaptı.

Sokağa çıkan vatandaşların belgelerini kontrol eden ekipler, kısıtlamaya uymayan sürücüler ve kişiler hakkında işlem yaptı.

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