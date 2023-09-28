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Gündem Valilikten Şirinevler'deki patlamaya ilişkin açıklama!
Gündem

Valilikten Şirinevler'deki patlamaya ilişkin açıklama!

Yeniakit Publisher
2023-09-28 17:01:00 -
Valilikten Şirinevler'deki patlamaya ilişkin açıklama!

İstanbul Valiliği, Şirinevler'deki bir binada meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Şirinevler'deki bir binada meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada Bahçelievler ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen bir patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, patlamada ilk belirlemelere göre bir kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır toplam 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi. (İLKHA)

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