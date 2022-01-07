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Gündem Valilikten döner bıçaklı Suriyelilere ilişkin açıklama
Gündem

Valilikten döner bıçaklı Suriyelilere ilişkin açıklama

Adana Valiliği, ellerinde kılıç, bıçak ve sopalarla sokakta yürüdükleri sırada çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Suriye uyruklu şahısların Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 23:14:00 - 2022-01-07 23:14:38
Valilikten döner bıçaklı Suriyelilere ilişkin açıklama

Adana Valiliği, ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle yüzleri maskeli şekilde dolaşan yabancı uyruklu şahısların Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiğini duyurdu.

Ellerinde silah, sopa ve kesici aletlerle yüzleri maskeli şekilde dolaşan yabancı uyruklu kişilerle ilgili Adana Valiliği açıklamalarda bulundu.

Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiler

Valilik, sosyal medya görüntüleri hakkında yaptığı açıklamada, ”İki gün önce çiftliklerde çalışmak üzere sabah saatlerinde işe giden bir grup ellerinde sopalarla kendi arasında tartışmış, olay çalışacakları tarlaların yakınındaki mahallede meydana gelmiştir. Olaya karışan kişilerin tamamı yakalanmış olup, haklarında hukuki süreç yürütülmek suretiyle Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilmişlerdir.” ifadelerine yer verdi.

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