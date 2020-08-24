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Gündem Valilikten açıklama! Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
Gündem

Valilikten açıklama! Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde bir mahallenin karantinaya alındığı bildirildi. Valilik konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 16:23:00 -
Valilikten açıklama! Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye’de koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı mahalle ve ilçelerde karantina uygulamaları yapılıyor.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir mahallenin karantinaya alındığı duyuruldu.

Konuya ilişkin valilikten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Pütürge ilçesi Arıtoprak Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu mahalle için 24 Ağustos 2020 tarihi saat 14.00'ten itibaren 14 gün süreyle karantina alındığı da bildirildi.

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