  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Valilik yasağı duyurdu! Yürürken sigara içmek yasaklandı
Gündem

Valilik yasağı duyurdu! Yürürken sigara içmek yasaklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Giresun Valiliği’nin aldığı bir kararla şehir içinde yürürken sigara içmek yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:22:00 - 2020-09-25 15:32:10
Valilik yasağı duyurdu! Yürürken sigara içmek yasaklandı

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklama Giresun’da yolda yürürken sigara içilemeyecek.

Dünyayı sarsan pandemi, ülkemizde yeni tedbirlerin yapılmasına neden oluyor. Salgını en aza indirmek için vaka sayılarının arttığı Giresun’da sigara içmek yasaklandı.

08.00-16.30 arasında yasağın uygulanacağını belirten açıklamada şunlar söylendi.

“1-İlimizde bulunan tüm kamu kurumlarında, mesai başlangıç ve bitişlerinin toplu taşıma ve diğer ulaşım araçlarında yoğunluğa yol açmaması için 08:00–16:30 ve 08:30-17:00 şeklinde düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılarak hayata geçirilmesine,”

65 yaş üstü vatandaşlarımıza da uyarı geldi

2-İlimizdeki 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın, çarşı, pazaryeri, AVM, sosyal mesafenin korunmasında zorluk yaşanan çay ocağı gibi işletmeler ile vatandaşlar tarafından yoğun kullanılan Gazi, Fatih, Alpaslan Caddelerine 07:00-10:00 ile 16:00-19:00 saatlerinde girişlerinin kısıtlanmasına, Gazi, Fatih ve Alpaslan Caddelerinde işletmesi bulunan veya burada çalışan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın muaf tutulmasına,

Semt pazarları için açıklama

3-İlimiz semt pazarlarında girişlerde ateş ölçülmesi, pazaryerleri ile ilgili belirlenen kurallara uyum sağlanmasına ve belediye ekiplerince maske dağıtımı yapılmasına,

4- Çay ocağı gibi sosyal mesafenin korunmasında sıkıntı yaşanan işletme ve benzeri mekanlarda küçük masalar etrafına en fazla iki kişi oturacak şekilde düzenleme yapılmasına, bu iki kişinin oturma yönlerinin birbirine doğru değil aynı yöne bakacak şekilde düzenlenmesine,

5- İlimiz genelinde cadde, sokak, park ve bunun gibi kamuya açık alanlarda maske kullanımını ihlal ederek bulaş riski oluşturduğundan yürüyüş esnasında sigara içmenin yasaklanmasına,

Yukarıda alınan bu kararlara uyulması, uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı
Medya

Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı

Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen 'Masterchef Türkiye' adlı yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun ba..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mehmet Bekaroğlu, 2 milyon 620 bin TL'lik lüks aracın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu belirterek, 'Bu insan..
İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!
Gündem

İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!

BM Genel Kurulu’nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği yerlere yasadışı olarak yerleştiğini belirtere..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı