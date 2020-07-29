Valilik ve kaymakamlıklardaki Açık Kapı birimlerinin görevi nedir?
Valilik ve kaymakamlıklardaki Açık Kapı birimlerinin görevi nedir? Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı mı dağıtılıyor?
Bazı sosyal medya sağlayıcılarında ve internet haber sitelerinde Açık Kapı Birimlerinden Kurban Bayram harçlığı dağıtılacağı yönündeki çıkan haberler karşısında İçişleri Bakanlığından açıklama geldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; "Açık Kapı şube müdürlükleri ve Açık Kapı şefliklerinin görevi, vatandaşların şikayet ve taleplerini kaydederek bunların etkin şekilde takibini yapmak ve vatandaşlarımızı, takibi yapılan işlem, şikayet veya talepleri hakkında bilgilendirmektir. Görev tanımından da anlaşılacağı üzere, Açık Kapı birimlerimizin söz konusu haber ve paylaşımlarda yer aldığı gibi sosyal yardım yapabilmesi mümkün değildir. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda da yanlış bilgiye dayalı benzer paylaşımlara rastlanılmış, konuyla ilgili gerekli açıklama, kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu tarz mesnetsiz haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, Açık Kapı birimlerimizden bu yönde bir talepte bulunulmaması, ayrıca bu doğrultuda vaatte bulunan, yönlendirme yapmaya çalışan hiç kimseye itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından önemlidir." ifadelerine yer verildi.
Açık Kapı birimlerinin görevi nedir?
- Valiliklere bizzat, web sitesi, mobil uygulama, e-devlet ya da diğer yöntemler ile yapılan başvuruları elektronik sisteme kaydederek ilgili hizmet birimlerine iletmek, başvuruların öngörülen süre içerisinde cevaplandırılmasını sağlamak ve süreci sonuçlandırılıncaya kadar takip etmek,
- Valiliğe bizzat başvuran vatandaşları karşılamak, vatandaşın talep ve beklentilerine hızlı ve etkin bir şekilde çözüm bulmak,
- Vatandaşın başvurusu esnasında her türlü dilek ve taleplerini dinleyerek başvurusuna ilişkin soruları ayrıntılı olarak cevaplamak,
- Kamu hizmetlerine Dijital Türkiye üzerinden başvuru yapmakta zorluk yaşayan vatandaşlara danışmanlık ve rehberlik etmek, vatandaşın dijital ortama erişimini sağlamak,
- Şehit yakınları, gaziler ile gazi yakınları, altmış beş yaş üstü vatandaşlar, hamileler ve engellilere yönelik danışma ve mihmandarlık hizmetinin etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,
- Başvuru sahiplerinin sürecin her aşamasında bilgilendirilmesini sağlamak,
- Hizmet birimlerinden gelen cevapları kontrol ederek, uygun olmayan cevapları ilgili mülki idare amirine bildirmek ve düzeltilmesini sağlamak,
- Veri tabanındaki bilgiler doğrultusunda ilin yoğunluklu başvuru türleri, sorun alanları ve aksayan yönlerini coğrafi, demografik ve sosyo-ekonomik açılardan analiz etmek, raporlamak ve istatistiki bilgiler hazırlamak,
- Mülki idare amiri başkanlığında, gerekli izleme ve değerlendirmeleri yapmak amacıyla Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa toplantı yapmak ve toplantıya müteakip tutanağın rapor halinde Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,