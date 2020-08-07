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Valilik resmen açıkladı! Tüm etkinlikler 1 ay yasaklandı

Koronavirüs vaka sayısında artışların yaşandığı Şanlıurfa'da yeni tedbir kararları alındı. Kentte, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi tüm açık alan etkinlikleri 1 ay süreyle yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:54:00 -
Valilik resmen açıkladı! Tüm etkinlikler 1 ay yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı olumsuzlukların önüne geçilmesi için birtakım önlemler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş asma gibi tüm açık alan etkinlikleri, diğer illerden katılımlarla birlikte, 7 Ağustos 2020 saat 00.01'den 5 Eylül 2020 saat 23.59'a kadar 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içinde yasaklanmıştır."

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Yorumlar

lütfi

Düğünler falan yapılabilir.Ama oturma eylemi çok tehlikeli.Lanet virüs oturma eylemi yapanları çok kolay yakalıyor.Valimizi kutluyorum.
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Eyt

Bunların hiç biri bu elde yapilmiyorki
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