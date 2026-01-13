Valilikler peş peşe duyurdu: Okullara kar tatili

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla okulların 14 Ocak'ta 1 gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacak

İşte tatil kararı verilen kentler

ERZİNCAN

ORDU

TUNCELİ

ŞIRNAK

GİRESUN

GÜMÜŞHANE

YOZGAT

RİZE