  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Ankara-Samsun YHT Projesi'nde yeni etap çalışmaları bu yıl başlayacak Adliye'de silahlı saldırı Gökyüzündeki Truva atı: Pentagon’un ‘kanlı kamuflaj’ dosyası Üniversitelere Cuma namazı uyarısı! Akit yazdı YÖK harekete geçti DEM'li Belediyelerin emekçi oyunu Ekrem İmamoğlu’nun jeti detayı da var! Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı Trump’tan sürpriz hamle: Machado Beyaz Saray’a geliyor "Kapalı askeri bölge" ilan edildi! Suriye ordusundan sivillere çağrı: Bu bölgeden uzak durun ATM’de yeni dönem başladı: Bankaların 2026 para çekme ve yatırma limitleri açıklandı… En yüksek limit hangi bankada? AK Partili Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert sözler: CHP intihar ediyor
Gündem Valilikler peş peşe duyurdu: Okullara kar tatili
Gündem

Valilikler peş peşe duyurdu: Okullara kar tatili

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Valilikler peş peşe duyurdu: Okullara kar tatili

Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi.

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla okulların 14 Ocak'ta 1 gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacak

İşte tatil kararı verilen kentler

ERZİNCAN

ORDU

TUNCELİ

ŞIRNAK

GİRESUN

GÜMÜŞHANE

YOZGAT

RİZE

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23