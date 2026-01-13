Valilikler peş peşe duyurdu: Okullara kar tatili
Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi.
Valilik ve kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbir amacıyla okulların 14 Ocak'ta 1 gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacak
İşte tatil kararı verilen kentler
ERZİNCAN
ORDU
TUNCELİ
ŞIRNAK
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
YOZGAT
RİZE