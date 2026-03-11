  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
Carragher'den şok çıkış! Hakikaten iyi zırvaladı yine bu adam... Carragher o ihtimali güncelledi
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Carragher'den şok çıkış! Hakikaten iyi zırvaladı yine bu adam... Carragher o ihtimali güncelledi

Galatasaray'ı yüzde 99 eleriz diyen Carragher yine zırvaladı.

#1
Foto - Carragher'den şok çıkış! Hakikaten iyi zırvaladı yine bu adam... Carragher o ihtimali güncelledi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Liverpool'un eski oyuncularından Jamie Carragher, maçı değerlendirirken eşleşmeyle ilgili yeni bir iddiada bulundu.

#2
Foto - Carragher'den şok çıkış! Hakikaten iyi zırvaladı yine bu adam... Carragher o ihtimali güncelledi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun son 16 turunda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar maçı ilk yarıda bulduğu golle kazanırken galibiyet golünü Mario Lemina kaydetti.

#3
Foto - Carragher'den şok çıkış! Hakikaten iyi zırvaladı yine bu adam... Carragher o ihtimali güncelledi

Galatasaray'ın Liverpool'u mağlup ettiği maçın ardından Liverpool'un eski futbolcularından ve kaptanlarından Jamie Carragher, CBS Sports'taki yayında mücadeleyi değerlendirdi.

#4
Foto - Carragher'den şok çıkış! Hakikaten iyi zırvaladı yine bu adam... Carragher o ihtimali güncelledi

Carragher maçın ardından, "Bu, baştan sona çekişmeli geçen ve sonunda Liverpool için kötü bir maç oldu. Kötü sonuç, özellikle ikinci yarıda çok kötüydü. Bu akşam gördüklerimiz, sezon başında Galatasaray deplasmanında oynadığımız grup aşamasının başlarındaki maçlarda gördüklerimizle aynıydı." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Carragher'den şok çıkış! Hakikaten iyi zırvaladı yine bu adam... Carragher o ihtimali güncelledi

Galatasaray'ın Liverpool'u yendiği maçın ardından bu konunun sorulması üzerine Carragher şunları söyledi, "Yani, hala yüzde 98'im. Birkaç hafta önce yüzde 99'du. Bu yüzden hala Liverpool'un turu geçeceğini düşünüyorum. Şu anda Galatasaray karşısında geride olan bir takımdan bahsediyoruz. Eğer bir sonraki turda Paris Saint-Germain ile karşılaşırlarsa, ki öyle olabilir, Liverpool'un daha ileri gidebileceğine dair hiçbir umudum yok ve bu benim için büyük bir endişe kaynağı."

