Valilik duyurdu! O ilimizde yeni koronavirüs kararı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bursa Valiliği, HES kodu zorunluluğunu kamu kurumlarının yanı sıra AVM'ler, bankalar, mağazalar, konaklama tesisleri gibi pek çok alana girişlere yaydı.
Çin'den yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dünyada ve ülkemizde ölümlere neden oluyor.
Son günlerde artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle 81 ilde yeni tedbirler uygulanıyor.
Bursa Valiliğinden HES kodu zorunluluğu
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması kodu zorunluluğu kamu kurumlarının yanı sıra AVM'ler, bankalar, mağazalar, konaklama tesisleri gibi pek çok alanların girişlerine yayıldı.
İşte Valiliğin o açıklaması: