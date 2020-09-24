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Gündem Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi
Gündem

Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında eldiven takma zorunluluğu getirdi. Açıklamaya göre toplu taşıma araçlarında, para alışverişi yapılan yerlerde eldiven kullanma zorunluluğu getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:26:00 -
Valilik duyurdu! Eldiven takma zorunlu hale geldi

Tunceli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yapılan toplantıda koronavirüs tedbirleri ele alındı. Alınan kararlar doğrultusunda il genelinde, toplu taşımalarda, para alışverişinin olduğu her yerde eldiven takma zorunluluğu getirildi.

Toplu taşımlarda ve para alışverişi olan yerlerde

Karara ilişkin Tunceli Valiliği şu açıklamayı yaptı:

Tunceli genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında para alışverişinin olmaması için bilet sisteminin uygulanmasına, bilet sisteminin uygulanmasının mümkün olmadığı durumlarda para alışverişi yapan kişinin eldiven kullanmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir.

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