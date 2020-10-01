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Aktüel Validen korkutan uyarı: Pozitif vakalar artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir
Aktüel

Validen korkutan uyarı: Pozitif vakalar artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir

Koronavirüs salgınıyla ilgili önemli uyarılarda bulunan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bu pozitif vakalar böyle artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir. Şu an yatak sorunumuz yok ama yarın olmayacak diye bir konu söz konusu değil" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:18:00 -
Validen korkutan uyarı: Pozitif vakalar artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde koronavirüs denetimlerine katılan Bolu Valisi Ahmet Ümit, otobüsle seyahatte HES kodu uygulaması başlatıldığını belirterek, yolculara koronavirüs tedbirlerine uymaları uyarısında bulundu.

Yolculara çikolata ikram ederek maske dağıtan Vali Ümit denetim sonrası açıklamalarda bulundu. Kentte maske takmayan 2 bin 729 kişiye 2 milyon 456 bin TL ceza kesildiğini söyleyen Ümit, "cezalar tahsil edilmiyor" şeklinde bir algı olduğunu ancak bunun doğru olmadığını açıkladı.

Bolu’da bulunan hastanelerde yatak sayısının yeterli olduğunu dile getiren Vali Ümit, vaka sayılarında yaşanan artışa dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Vakaların artmaya devam ettiğini ifade eden Ümit, "Bu pozitif vakalar böyle artmaya devam ederse yataklarımız yeterli gelmeyebilir. Şu an yatak sorunumuz yok ancak yarın olmayacak diye bir konu söz konusu değil" diye konuştu.

Salgının önüne geçilmesi gerektiğini belirten Ümit, vatandaşlardan tedbirli olmalarını ve kurallara uymalarını istedi.

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