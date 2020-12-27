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Aktüel Vali Yerlikaya'dan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bekçi için taziye mesajı
Aktüel

Vali Yerlikaya'dan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bekçi için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 00:17:26 -
Vali Yerlikaya'dan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden bekçi için taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastane polis noktasında 30 yıldan fazla görev yapan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden bekçi Receb Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından Ünlü'nün fotoğrafına da yer vererek yayımladığı mesajında, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastane polis noktasında 30 yıldan fazla görev yapan Bekçi Receb Ünlü'yü Kovid-19 nedeniyle kaybettik. Receb Ünlü kardeşimize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesi, yakınları ve emniyet teşkilatımıza sabır ve baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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