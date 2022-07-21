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Gündem Vali Yerlikaya'dan depremle ilgili açıklama
Gündem

Vali Yerlikaya'dan depremle ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Balıkesir-Gönen merkezli 4,6 büyüklüğündeki, İstanbul'da da hissedilen depremden etkilenenlere ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti. Yerlikaya, "İlimizde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır." açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 20:02:00 -
Vali Yerlikaya'dan depremle ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Balıkesir-Gönen merkezli 4,6 büyüklüğündeki, İstanbul'da da hissedilen depremden etkilenenlere ''geçmiş olsun'' dileklerini iletti.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Balıkesir-Gönen merkezli AFAD verilerine göre 4,6 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'dan da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. İlimizde deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ihbarı alınmamıştır. Allah her türlü afetten ülkemizi korusun."

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