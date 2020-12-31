Vali Yerlikaya: "(Kovid-19 tedbirleri) 2 bin 674 ekibimizdeki 10 bin 588 personelimiz 21 Ağustos'tan günümüze kadar başta izolasyon kuralları olmak üzere; kişiler, umuma açık yerler ve işletmelerde 6 milyon 15 bin bin 321 denetim yaptı. Kurallara uymayan