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Vali Yazıcı, tatilcileri Balıkesir’e davet etti

Ege ve Marmara Denizine kıyısı olan, sahip olduğu tarihi dokusuyla da dikkatleri çeken Balıkesir, deniz, tarih, doğa, termal ve kültür turizmi alanlarında unutulmaz bir yolculuğa çıkmak isteyenleri bekliyor.

02 Temmuz 2019 Salı 12:52
Vali Yazıcı, tatilcileri Balıkesir’e davet etti

Ege ve Marmara Denizine kıyısı olan, sahip olduğu tarihi dokusuyla da dikkatleri çeken Balıkesir, deniz, tarih, doğa, termal ve kültür turizmi alanlarında unutulmaz bir yolculuğa çıkmak isteyenleri bekliyor. Balıkesir’i bilinmeyen değerleri ve efsanelere konu olan güzellikleriyle keşfetmeye davet eden Vali Yazıcı, "Biz Balıkesir Ailesi olarak bu sene Türkiye’yi Doyuran İl Balıkesir’de keşfedilecek çok şey var diyoruz ve daha çok misafirimizi bu güzel tatil destinasyonunu keşfetmeye davet ediyoruz" dedi.


Balıkesir; denizi, kumu ve güneşinin yanı sıra sınırları içinde barındırdığı tarihi ve doğal yapıları ile de keşfedilmeyi beklerken, Balıkesirliler "Bu Sene Balıkesir" sloganı ile yurt içinden ve dışından turist çekmeyi hedefliyor.


Vali Yazıcı, " Balıkesir sayısız zenginlikleri barındıran il"


Türkiye ve dünyayı; hem klasik hem modern anlamda turizm çeşitliliğine sahip olan Balıkesir’e davet ettiklerini tekrarlayan Vali Yazıcı, "Balıkesir’imiz bir turizm kenti. Şunu net olarak söyleyeyim; Balıkesir, bir ilde bulunabilecek imkanların hepsine tek başına sahip olan bir şehir. Kazdağları, termal suları, yaylaları, antik kentleri, doğal güzellikleri, el sanatları, Kuş Cenneti, Yağcıbedir Halıları, tarihsel dokusu, doğa yürüyüşü, dalış, flora fauna, eko ve agro turizm, yöresel lezzetleri, kültürü ve sanayisiyle sayısız zenginlikleri barındıran bir kent" dedi.


Tercih edilen bir destinasyon olmak için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Vali Ersin Yazıcı, "Balıkesir, doğal güzellikleri, kültür varlıklarının zenginliği ve turizmin her çeşidinin potansiyel olarak bulunduğu bir ildir. İl merkezi ve ilçeleri ile en yeni turizm destinasyonudur. Katıldığı tüm ulusal ve uluslararası fuarların gözdesi ve ilgi odağı olmuştur" dedi.


Dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden biri olan turizm konusunda herkese çok önemli görevler düştüğünü ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Bütün etkinliklerde tatil planları yapanları şehrimize beklediğimizi heyecanla ifade ettik. Sahip olduğumuz harikulade potansiyeli heyecanla anlatıyoruz. Tüm bu zenginlikler bir destinasyon olmayı fazlasıyla hak ediyor. O kadar şanslı bir ilde yaşıyoruz ki, şehrimiz dört mevsim her yönü ile gezilmesi, görülmesi gereken yerlerden biridir. Her köşesi, uygarlıkların kalıntılarının birbiriyle kucaklaştığı Balıkesir, Ülkemizin en köklü ve en eski yerleşim alanlarından birisidir. Uygarlıkların derin izlerini taşıyan bir açık hava müzesidir." diye konuştu.


Vali Yazıcı, "Balıkesir önemli kültürel birikime ve doğal güzelliklere sahip"


Balıkesir’in turizmde atak yapacağını söyleyen Vali Yazıcı, "Balıkesir deniz yolu, kara, hava ve demiryolu ulaşımının buluştuğu kentlerden birisi. Balıkesir önemli kültürel birikime ve doğal güzelliklere sahip. Turizm açısından da önümüzdeki dönemlerde de çok hızlı bir atak yapacak. Mevcut otellerin dışında inşaatı devam eden otel yatırımları var. Bunlar da devreye girdiğinde bölgenin turizm açısından da önemli bir potansiyeli olacak. Bölgede kongre turizm için alt yapı var. Sahip olduğu potansiyel bakımından ülkemizin önde gelen turizm merkezlerinden biri olan Balıkesir’imiz de dört mevsim boyunca hizmet sunulabilmesi için her geçen gün yatırımların kapasitesi ile birlikte sunulan hizmetin kalitesi de artmaktadır. Büyük markaların kentimizi tercih etmesi sektörümüzü ve bizleri mutlu etmektedir. Balıkesir çok önemli ürünleri ve çok büyük bir potansiyeli olan bir şehir. Bütün bunları göz önünde bulundurarak ve potansiyeli değerlendirerek Balıkesir’i her şeyiyle ve her yönüyle değerlendirmemiz lazım" dedi.


Yazıcı, "Zeytinin yeşili, deniz mavisi ile rengini bulan şehir"


Balıkesir’in, gastronomi turizmi bakımından da çok önemli bir destinasyon olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, "Tarih ve kültür açısından muazzam zenginlikler barındıran Balıkesir sunduğu lezzetler ile de hafızalarımızda yer edinmeyi başarıyor. Balıkesir’e has olan ve buradan tüm Türkiye’ye yayılan Balıkesir kuzusu, höşmerim, Balıkesir kaymaklısı gibi lezzetleri ile misafirlerin damaklarında özel tatlar bırakan bu özel kent, binlerce yıllık yerleşim bölgesi olmasından kaynaklanan kültürel zenginliğini gastronomi alanındaki çeşitliliğe aktarıyor. Ve dünyanın en kaliteli zeytinyağı burada üretilir. Coğrafi işaret alan Edremit Zeytinyağı, Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini ve Ayvalık Zeytinyağı tescillenmiş kalitesiyle tüm dünyada aranan bir değerdir. Burada tarım, binlerce yıl yaşayabilen Zeytin Ağacı gibidir. Ölmeden önce yeni bir filiz verir ya her zeytin ağacı, bu yüzden ölmez ağaç derler ona. Tarım da ölmez burada, her gün yeniden doğar. Kaz Dağlarından gelen kuzey rüzgarları, dağları aşıp ovalara inen pınarlar, binlerce yılın hikayesini ve bereketini taşır şehrin verimli topraklarına. Çeşitlilik ve zenginlik tanımlamasını Balıkesir açısından sadece gastronomi alanıyla sınırlı tutmak da Balıkesir açısından büyük haksızlık olur. Zira Balıkesir, el sanatları, gelenek ve görenekleri, halk oyunları, türküleri, ezgileri ile de çok farklı ve renkli bir görünüme sahip bulunuyor"dedi.


Vali Yazıcı, "Haydi bavulunuzu hazırlayıp, Balıkesir’i keşfedin"


Balıkesir’in hem ürün çeşitlendirmesi hem pazar çeşitlendirmesi bakımından çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir farklı değerlerle turizm açısından sahip olunması gereken tüm niteliklere sahip bulunuyor. İnanıyorum ki Balıkesir’e olan ilgi önümüzdeki yıllarda daha da artacak ve Balıkesir turizmde hak ettiği noktaya ulaşacaktır. Balıkesir Ailesi olarak turizmin gelişimi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki turizm bir ekonomik aktivite olmanın ötesinde kültürleri kaynaştıran, barışı, hoşgörüyü ve birliktelik duygusunu güçlendiren bir sektördür.Henüz bu güzel şehrimizi görmemiş olan vatandaşlarımızı da Balıkesir’i keşfetmeye çağırıyorum. Bavullarınızı hazırlayın Balıkesir’i keşfe çıkın. Balıkesir gezilecek kent, Balıkesir yaşanılacak bir kent. Balıkesir’i gezdikten sonra anlatılacak bir kent"ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:52
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