  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bağdat’ta askeri havalimanında yangın
Vali yardımcısının evine giren hırsız enselendi
Alkollü sürücünün itirafı şaşırttı: Yakaladınız çok güzel
Şanlıurfa'da kaza: Yaralılar var
Yaşam Vali yardımcısının evine giren hırsız enselendi
Yaşam

Vali yardımcısının evine giren hırsız enselendi

Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in ikametinde ve iki farklı yerde hırsızlık yapan şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 02:04:00 - 2021-07-18 02:04:33
Vali yardımcısının evine giren hırsız enselendi

Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in ikametinde ve iki farklı yerde hırsızlık yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Hırsız gözaltına alındı

Ergenekon Mahallesinde bulunan jandarma lojmanlarında, Endüstri Meslek Lisesi'nde ve Yenişehir Mahallesi Yasemin Sokakta Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in ikametinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 3 yerde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.S. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay