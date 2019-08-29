Vali Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Özgün’e veda yemeği

Cumhurbaşkanlığı 2019 yılı Mülki İdare Amirleri atama kararıyla Kayseri İncesu Kaymakamlığına atanan Bilecik Vali Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Mustafa Kemal Özgün için veda yemeği düzenlendi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen veda yemeğinde, yaklaşık 9 aydır beraber görev yaptığı meslektaşının Cumhurbaşkanlığı kararıyla Kayseri İncesu Kaymakamlığına tayininin çıktığını anımsatarak, yeni görev yerinde başarılı hizmetlerde bulunması temennisinde bulundu.

Kendisinin 1996 yılında kaymakam adayı olarak goreve başladığı Samsun Valiliğinde tanıdığı ilk mülki amirlerden birisinin Mustafa Kemal Özgün olduğunu anımsatan Vali Şentürk, “Memleketin farklı yerlerinde beraber çalışmış ve kamu hizmeti yapmış olan insanlar olarak başka yere atanmış olsak bile her zaman irtibatımızın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün’ü işini severek yapan mülki amir olarak gördüm. Yıllar sonra kendisiyle Bilecik’te beraber çalışmak nasip oldu. Cumhurbaşkanlığıkararnamesiyle kaymakam olarak atandı. Kaymakam olarak görev yapacağı yerde de güzel izler bırakacak hizmetlere vesile olacağına inanıyorum. Kendisine ve ailesine yeni görev yerinde başarılar ve mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Özgün de Bilecik’ten güzel duygularla ayrıldıklarını belirterek, başta Vali Şentürk olmak üzere çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Düzenlenen yemeğe Vali Şentürk’ün eşi Münevver Şentürk, İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi Ahmet Faruk Güneş, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu,İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Kaymakamlar ile eşleri katıldı.