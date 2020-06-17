Vali Varol onuruna veda programı

Şehzadeler Şehri Amasya’dan Serhat Şehri Ağrı’ya atanan Vali Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol’un onuruna veda programı gerçekleştirildi.

Büyük Amasya Oteli’ndeki programa, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Akpınar, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Aksoy, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, valilik personeli ve basın mensupları katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Varol ile birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Şehzadeler Şehri’nden Serhat Şehri’ne bir dostumuzu, bir büyüğümüzü uğurlamanın hem kıvancı hem de hüznü içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşma yapan Vali Varol da, “Bu şehrin öyle güzel ruhu, öyle aziz insanları var ki, biz de 3 yıllık süre içerisinde o doğrultuda onların kadirşinaslığının karşılığını verebilmek için var gücümüzle çalıştık. Sonuna kadar bütün imkanlarımı, şartlarımı, enerjimi bu şehirde kendi çapımızda düşündüğümüz doğruları uygulamak için yerine getirdik” dedi.

Halkıyla gerçekten iyi bir frekans yakaladığı Amasya’nın çok özel bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Varol, “Sayısız medeniyete evsahipliği yapmış, özellikle Türk milletinin başı ne zaman sıkışsa bir sığınak olarak koşup sığındığı bir mekan olmuş, bunun gururunu, onurunu taşıyan bir şehir. Bu şehirde ecdadımız çok büyük yöneticilerinin sokaklarda dolaştığı o izlerin peşinde, onların teneffüs ettiği havanın içerisinde bir nebze olarak bu şehre ve bu halka hizmetkarlık yapabildiysek bu benim için en büyük övünç, mutluluk kaynağıdır” diye konuştu.

Amasya’dan güzel hatıralarla ayrılacağına değinen Vali Varol, il yöneticilerine, ilçe kaymakamlarına, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çalışanlarına, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, basın kuruluşlarına ve Amasya halkına teşekkür etti.