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Aktüel

Vali Ünlü, Mehmetçiğin bayramını kutladı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, görev başında olan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 22:05:23 -
Vali Ünlü, Mehmetçiğin bayramını kutladı

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, görev başında olan güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü, Iğdır-Ağrı karayolundaki Suveren Jandarma Kontrol noktası, Korhan Jandarma Karakol Komutanlığı ve Iğdır Merkez Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Burada askerlerin bayramını kutlayan Ünlü, askerlerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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