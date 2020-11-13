  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Vali Türker Öksüz'den "Kars uyuşturucuyla mücadelede güvenli şehir" vurgusu
Aktüel

Vali Türker Öksüz'den "Kars uyuşturucuyla mücadelede güvenli şehir" vurgusu

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:19:27 -
Vali Türker Öksüz'den "Kars uyuşturucuyla mücadelede güvenli şehir" vurgusu

KARS (AA) - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, güvenlik güçlerinin uyuşturucunun kentte girmemesi için önemli çalışmalar yaptığını belirterek, "İlimiz uyuşturucuyla mücadele yönünden çok güvenli şehirlerden birisidir." dedi.

Kars'ta, İçişleri Bakanlığının başlattığı "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünce fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, polisler ve anneler, 100. Yıl Polis Hatıra Ormanı ve Mesire Alanı'nda fidanları toprakla buluşturarak uyuşturucuyla mücadeleye dikkati çekti.

Öksüz, etkinlikte yaptığı konuşmada, uyuşturucunun ülkenin geleceği çocukları zehirleyen zararlı bir madde olduğunu söyledi.

"Bizler kolluk kuvvetleri, bütün kurum ve kuruluşlar olarak bu mücadeleyi hep birlikte veriyoruz ama bizlerin çabası yetmez. Bütün herkesin bu mücadeleyi vermesi lazım." diyen Öksüz, şöyle devam etti:

"Annelerimiz bu konuda çok önemli. Çocuklarına sevgileriyle, şefkatleriyle davranarak onları bu zararlı alışkanlıklarından korumada çok önemli roller üstleniyorlar. Onun için biz bugün 'Her anne bir fidan yetiştirir, fidanlarımız solmasın.' diyoruz."

Öksüz, güvenlik güçlerinin uyuşturucunun kentte girmemesi için önemli çalışmalar yaptığını anlatarak, "İlimiz uyuşturucuyla mücadele yönünden çok güvenli şehirlerden birisidir. Çok önemli operasyonlar yaptık. 2020 yılı için uyuşturucuyla mücadelede, uyuşturucu ticareti yapan 31 kişi tutuklandı. Uyuşturucu maddeler ele geçirdik. Bizler 1 gram uyuşturucu maddenin olmasını bile istemiyoruz. Uyuşturucu ile mücadelede ilimiz risk içermiyor ama grama dahi tahammülümüz yok." ifadesini kullandı.

Çevre illerden gelen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini belirten Öksüz, kente uyuşturucu maddenin girmemesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan kentteki Faikbey Caddesi'nde stant kuran polis ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesini vatandaşlara tanıtıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında ..
İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih
Gündem

İşte aşıyı bulan Türk profesöre göre yaşamın normale döneceği tarih

Koronavirüs aşısını bulan Biontech firmasının CEO'su Türk profesör Uğur Şahin, aşı çalışmaları sayesinde gelecek sene ortalarında insanlığın..
İsviçre istihbaratı 27 senedir biliyormuş! 'Yüzyılın kripto casusluğu'
Dünya

İsviçre istihbaratı 27 senedir biliyormuş! 'Yüzyılın kripto casusluğu'

İsviçre parlamentosu üyelerince yayınlanan bir rapora göre, CIA ve Alman istihbarat servisinin, İsviçre menşeli bir şirketi, küresel casuslu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay