Vali Sözer'den cezaevine teknik çıkarma! Üretim tesisleri ve atölyeler yerinde incelendi
Yerel

Vali Sözer'den cezaevine teknik çıkarma! Üretim tesisleri ve atölyeler yerinde incelendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Vali Sözer'den cezaevine teknik çıkarma! Üretim tesisleri ve atölyeler yerinde incelendi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret ederek kurum bünyesinde yürütülen faaliyetleri yerinde denetledi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu ziyaret ederek kurum bünyesinde bulunan atölyelerde incelemelerde bulundu. Vali Sözer, yürütülen üretim faaliyetleri ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi. Ziyarette Vali Sözer’e Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Alaattin Çolak eşlik etti. Heyet, atölyelerde hükümlülerin meslek edinmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen üretim faaliyetleri, hükümlülerin topluma kazandırılması ve meslek edinmeleri açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmaların artarak devam etmesini önemsiyoruz" dedi.

