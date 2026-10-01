Vali Şıldak'tan TEKNOFEST Güneydoğu rakamı: ikinci günde 140 bin civarında giriş

Şanlıurfa'da süren TEKNOFEST Güneydoğu'nun ikinci gününde festival alanına 140 bin kişi giriş yaptı. İlk günün rakamı 100 binin üzerindeydi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde bu yıl TEKNOFEST Güneydoğu adıyla Şanlıurfa'da yapılıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ikinci günde de alanı doldurdu; festivale gelen öğrenciler roket, helikopter ve uçakların yanı sıra çeşitli teknolojik ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Vali Şıldak: Daha net rakamlar gün sonunda çıkacak

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, festivalin çok güzel geçtiğini belirterek sabah saatlerinden itibaren alandaki yoğunluğu anlattı: "Evet, TEKNOFEST ikinci gününde de çok canlı başladı. Sabah saatlerinde vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, gençlerimiz burayı doldurdu. Şu an itibarıyla ikinci günde sahada 140 bin civarında giriş olduğunu söyleyebilirim."

Şıldak, verdiği rakamın gün sonunda netleşeceğini kaydetti: "Şimdi beklediğimizin üzerinde rakamlar gelişiyor. Bugün itibariyle olan rakamı söyledim. Tabii bunu biz gün sonunda bilgilerini alacağız. Daha net rakamlar ortaya çıkacak."

Şıldak, GAP Şanlıurfa Havalimanı'nın Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarla ve Şanlıurfalılarla dolup boşaldığını söyledi. "Burada bir enerji var, coşku var" diye konuştu.

Valinin aktardığına göre gençler festivalde milli teknolojiyle tanışıyor, savunma sanayisinin üretimi olan yerli yapım, milli silahları görüyor; yarışmalarla, projelerle ve atölye çalışmalarıyla da geleceğin bilim insanlarının ve teknolojiye yatırım yapacak beyinlerin oluşumunu burada gerçekleştiriyor. Şıldak, Şanlıurfa'daki yoğunluğun katlanarak devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

Hizmetlerin planlandığı gibi geliştiğini anlatan Vali, "Herhangi bir büyük bir sıkıntı yaşadığımızı söyleyemem" dedi. Bunu kurumların itinalı çalışmalarına, düzenli hazırlıklarına ve sürekli takiplerine bağlayan Şıldak, kurumlara ve personele teşekkür ederek T3 Vakfı ile uyumlu bir işbirliği yürüttüklerini kaydetti.

Vali, esnafın ve vatandaşların bir aksaklık görmediklerini, şehirlerindeki bu tabloyu görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini de ifade etti.

Şıldak'tan turizm daveti: "Henüz geç değil"

Şıldak, Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşları Şanlıurfa'daki teknoloji ve bilim şölenine çağırdı: "Ben yine tekrarlamak istiyorum, henüz geç değil."

Valiye göre mevsim olarak Şanlıurfa'nın turizm için en güzel zamanı; gelip şehrin güzelliklerini, tarihini, kültürünü, kültürel mirasını, gastronomisini, müziğini, halk oyunlarını ve sıra gecelerini keşfetmek güzel bir fırsat. Şıldak, festival atmosferini yansıttığı için basına da teşekkür etti.

Şıldak, Şanlıurfa'daki organizasyonu şöyle değerlendirdi: "Yani ben buranın 15. TEKNOFEST'i olarak en düzenli, en tertipli, en sistemli işleyen ve belki de en çok katılım olan TEKNOFEST olacağını düşünüyorum. Bunu en sonda göreceğiz."