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Vali Sezer: "Bizler çocukların başarısı için emirlerindeyiz"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Gençlik Haftası ve Engelliler Haftası dolayısıyla şampiyon engelli sporculara yaptığı ziyarette, tüm çocukların başarılı olması için ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 16:16:44 -
Vali Sezer: "Bizler çocukların başarısı için emirlerindeyiz"

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Gençlik Haftası ve Engelliler Haftası dolayısıyla şampiyon engelli sporculara yaptığı ziyarette, tüm çocukların başarılı olması için ne gerekirse yapmaya hazır olduklarını söyledi.


Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası" ve "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla çeşitli spor dallarında başarı elde eden engelli çocukların evlerine ’sosyal mesafe’ kuralları da dikkate alınarak misafir oldu. İlk ziyaretini Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları olan işitme engelli 19 yaşındaki Emine Kahraman’a yapan Sezer, başarılı sporcuya çeşitli hediyeler verip bir süre ailesi ve kendisiyle sohbet etti.



"Çocukların emirlerindeyiz"


Burada açıklamalarda bulunan Sezer, "Çocukların başarısı için bizler emrindeyiz. Ne ihtiyaçları olursa, ne eksikleri olursa, Gençlik İl Müdürümüz olsun, Milli Eğitim Müdürümüz olsun, Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz yapmaya hazır. Yeter ki çocuklarımız başarılı olsunlar. Hayata tutunsunlar. Hem Kırıkkale’ye hem de Türkiye’ye rol model olacak şekilde başarılara imza atsınlar. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz" dedi.


Sezer, daha sonra bedensel engelli halterci Üzeyir Erkoç ve ailesini ziyaret etti. Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları olan genç halterci ile sohbet eden Sezer, başarılarının devamını diledi.


Vali Sezer’e ziyaretlerinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yakup Yeşilırmak da eşlik etti.

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