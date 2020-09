Vali Recep Yazıcıoğlu, ölümünün 17. yılında anılıyor

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy: - "(Recep Yazıcıoğlu) Görev yaptığı her ilde şehrin kalkınması için önemli projeleri ortaya koyan değerli bir büyüğümüzdü" - Yazıcıoğlu'nun kardeşi Mustafa Sait Yazıcıoğlu: - "O, her zaman, milletin hukukunu devlete karşı koruyan bir pozisyon üstlendi. Ülke meseleleriyle ilgili görüşlerini her yerde net olarak dile getirdi. O yüzden toplum tarafından benimsendi ve sevildi" - Yazıcıoğlu'nun kız kardeşi Selma Özcan: - "Mesleği için her şeyi yapan, vatandaşlara her türlü hakkı tanıyan, her seviyede insanla iletişimi olan biriydi. Gittiği her yerde bir şeyler yapmak için uğraşan, eleştirilerini esirgemeyen, çalışkan bir insandı"