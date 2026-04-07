Kendisini Mesih ilan eden adamla kıyasladı! İmamoğlu paylaşımı gündemi salladı Mücteba Hamaney için yeni iddia! Bilinci kapalı durumu ağır! Türbe hazırlanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki kalleş saldırıyı lanetliyoruz Trump'ın şirazesi iyice kaydı! 'Bir uygarlık bu gece yok olacak' Belediyenin satış mağazası kurşun yağmuruna tutulmuştu! CHP'li eski başkan tutuklandı Ömer Çelik'ten Beşiktaş'taki saldırıya ilk tepki: Polisimize uzanan eller kırılacak Bakan Memişoğlu: 2 polisimizin tedavisi sürüyor Abdulkadir Selvi, Özgür'ün planını yazdı! Ne Ekrem ne Mansur ne Dilek! CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belli Hasta ve yaralıların tedavi hakkı gaspedildi! Siyonist israil Refah Sınır Kapısı'nı yine kapattı Bunları iyi tanıyın! İşte Gazze soykırımına katılan veya destekleyen sporcular
Gündem
Gündem

Eşref Rüya dizisinin Kadir Baba'sı Görkem Sevindik'ten İsrailli bakana olay cevap

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Eşref Rüya dizisinin Kadir Baba'sı Görkem Sevindik'ten İsrailli bakana olay cevap

Kurtlar Vadisi ve Eşref Rüya dizilerindeki rolleriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Görkem Sevindik, terör devleti İsrail'in katil bakanına ayar çekti. Sevindik, paylaşımının insani ve vicdani bir refleks olduğunu vurgulayan Sevindik, hem eleştirilere hem de hakkında yapılan yorumlara net cevap verdi.

Oyuncu Görkem Sevindik, İsrail’de yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı paylaşım sonrası gelen tepkilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sevindik, söz konusu paylaşımı bilinçli şekilde yaptığını belirterek, “Bir insan ve bir baba olarak kayıtsız kalamazdım” dedi.

CNN Türk'e konuşan Sevindik, idam cezasına çarptırıldığı belirtilen kişilere ait görüntülerden etkilendiğini ifade etti. Özellikle aileleriyle vedalaşan insanların görüntülerinin kendisinde derin bir iz bıraktığını söyleyen oyuncu, bu anların kendisini duygusal olarak sarstığını dile getirdi.

“Bir baba olarak empati yaptım. O an yaşananlara kayıtsız kalamazdım” diyen Sevindik, paylaşımının tamamen insani bir refleks olduğunu vurguladı.

 

“Evet beni boykot ediyorlar"

Yer aldığı Eşref Rüya dizisine yönelik boykot çağrılarına da değinen Sevindik, bu durumun kendisi açısından bir önem taşımadığını söyledi.

Sevindik, “Evet beni boykot ediyorlar. Şu an orada yayınlanan içerisinde yer aldığım diziyi boykot ediyorlar. Benim için hiç fark eden bir şey yok. Ben tepkimin arkasındayım. Zulme karşıyım. Her yerde zulme karşıyız. Olmaması için de elimizden geleni yapmak için de hazırız” dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın kendisine yönelik açıklamalarına da değinen Sevindik, konuyu siyasi bir tartışma olarak görmediğini ifade etti.

Kendisini yalnızca bir sanatçı ve baba olarak değerlendirdiğini belirten oyuncu, yaptığı paylaşımın kişisel bir vicdan meselesi olduğunu dile getirdi.

 

“Vicdan sahibi herkes savaşa karşı olmalı”

Uluslararası kamuoyuna da çağrıda bulunan Sevindik, savaşlara karşı durulması gerektiğini vurguladı.

“Vicdan sahibi herkes savaşa karşı olmalı” diyen oyuncu, toplumların bu tür olaylara duyarsız kalmaması gerektiğini ifade etti.

Yaşanan sürecin bu denli büyümesini öngörmediğini söyleyen Sevindik, yer aldığı dizinin bölgede gördüğü ilginin de tepkilerin artmasında etkili olabileceğini belirtti.

Açıklamalarını “Sadece olması gereken insani bir tepki verdim” sözleriyle tamamlayan oyuncu, paylaşımının arkasında durmaya devam edeceğini yineledi.

 

"Hayatın boyunca asla bir baba olamayacaksın Kadir" tehdidi

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bizzat bir video yayınlayarak ünlü oyuncuya "Eşref Rüya" dizisindeki karakteri üzerinden yüklenmişti.

 

Ülkenin aşırı sağcı bakanı yayınladığı videoda Sevindik’in canlandırdığı "Kadir Baba" karakterine atıfta bulunarak, "Hayatın boyunca asla bir baba olamayacaksın Kadir. Sen bir Türk dizisinde yaşıyor olabilirsin ama biz gerçek dünyadayız" diyerek açıkça hedef gösterdi. Ben-Gvir, paylaşımının devamında Sevindik'in savunduğu mahkûmlar için "Teröristlere sadece ölüm cezası var" demişti.

Yorumlar

Çerkez Isa

Sen de yaşattığın bütün acıları yaşamadan gebermeyeceksin ben gvir , acılar içinde kıvranırken gebereceksin aynı şaron gibi , yaşasın cehennem zalimler için

Hamdi

Bu şerefsizi törerist listesi koyun gebertilmeli dir insanlık için adelet için ölen masum bebekler için soykırımcı siyonist
