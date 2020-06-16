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Aktüel

Vali Özdemir Çakacak’tan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’a veda ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:14:10 -
Vali Özdemir Çakacak’tan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’a veda ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak’a veda ziyaretinde bulundu.


Bugüne kadar tesis edilen iş birliklerinin ve bu işbirliklerinin şehre sağladığı katkıların görüşüldüğü ziyarette ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, üç yıldır sürdürdüğü valiliği sürecinde Eskişehir’e sağladığı katkılardan ötürü Vali Özdemir Çakacak’a teşekkürlerini iletti.

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