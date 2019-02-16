0553 313 94 23

Vali Memiş’ten futbolculara tatlı moral

Yoğun kar yağışı altında antrenman yapan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcuları ziyaret eden Vali Okay Memiş, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi sporculara moral verip, baklava ikram etti.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:26
Vali Memiş’ten futbolculara tatlı moral

Yoğun kar yağışı altında antrenman yapan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcuları ziyaret eden Vali Okay Memiş, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi sporculara moral verip, baklava ikram etti.


Oynanan futboldan memnun olduklarını ifade eden Vali Memiş, “Kulüp başkanımıza, Mehmet Hocamıza ve bütün futbolcularımıza inanıyor, güveniyoruz. Kulübümüz çok güzel futbol oynuyor. Özellikle büyük takımlarla oynadığımız maçlarda sanki 3. sıradaymışız gibi futbol oynadık. Şuan sadece sonuca gitme noktasında küçük eksikliklerimizin olduğunu düşünüyorum” dedi.


Erzurumspor’un her zaman yanında olduklarını belirten Vali Memiş, “Sivas maçı öncesi takımımızın yanında olduğumuzu göstermek istedik. Sahamızda daha diri daha çalışkan bir takım göreceğimize inanıyorum. Neredeyse her maçı en az 20 bin taraftarla oynuyoruz. Ben bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız müsterih olsunlar. Takımlarına sonuna kadar sahip çıkmaya devam etsinler. Özellikle güzel tezahüratlara devam etsinler. Farklı kişilerin farklı yönlendirmelerine itibar etmesinler.Konuyu faklı noktalara çekmek isteyenlere lütfen itibar etmesinler” diye konuştu.


Antrenmanın ardından Vali Memiş, teknik heyete ve futbolculara baklava ikram etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'den Braille alfabesiyle hazırlanmış oy pusulası teklifi
    1. CHP'den Braille alfabesiyle..
    2. Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
    3. (ÖZEL) Beyoğlu’ndaki yangında can..
    4. Plajda kendini vuran emekli polis..
    5. Siirtli kadın güreşçiler milli takıma..
    6. Takımı şampiyon, kendisi gol kralı oldu
    7. TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması
    8. Göztepe galibiyet serisi peşinde
    9. Görevi bırakacak olan CENTCOM komutanı..
    10. Pembe kodla bebekler güvende
    11. MHP’li başkan adayı Erdoğan Bıyık ile..
    12. 'Avrupa’da Müslüman olmak zor'
    13. Eski eşi, yeni eşiyle birlik olup..
    14. O sevindi, herkes üzüldü
    15. Bursa'da üç tanzim satış noktasında..
    16. "Böyle bir rapor yok"
    17. Merkezden zorunlu karşılık duyurusu
    18. Merkez Bankası'ndan flaş likidite..
    19. Narkotik operasyonunda biri polis 12..
    20. Başkan Işık, projelerini görücüye..
    21. Menderes'in uçağının düşmesine neden..
    22. Sivasspor'un rakibi Erzurumspor
    23. Siemens Türkiye 2018'de en çok ihracat..
    24. Lösemi hastası Sonat Emre için kritik..
    25. Bayramlarımızı zehir eden Çin’in..
    26. "Kadroyla birlikte iş verimi artacak"
    27. Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası..
    28. Bedensel engelli Eda'nın başarı öyküsü
    29. Avrupa'ya seslendi: Biz oyun kurmazsak..
    30. Bakan Fatih Dönmez Sakarya Valiliğini..
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü