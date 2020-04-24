  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Kaldırım, yazıp seslendirdiği şiiri paylaştı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Harput’ta kabri bulunan dervişlerden Anguzu babaya ithafen yazıp seslendirdiği şiiri sosyal medya hesabından klip olarak paylaştı.

2020-04-24 10:54:16 -
Vali Kaldırım, yazıp seslendirdiği şiiri paylaştı

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Harput’ta kabri bulunan dervişlerden Anguzu babaya ithafen yazıp seslendirdiği şiiri sosyal medya hesabından klip olarak paylaştı.


Vali Çetin Oktay Kaldırım, Harput’un fethi sırasında şehit düştüğü bilinen dervişlerden Anguzu Babaya şiir yazdı. Yazdığı şiiri seslendiren Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından" Burası bir aziz şehidin yattığı yerdir.Şanlı bir tarihin ayağa kalktığı yerdir. Ne zaman ihtiyaç duysam sığındığım yerdir mütevazi ama maneviyat yüklü Anguzu Baba. Zirveleri tutan nurlu iklimiyle insanı kucaklar, içine alır ve farklı bir aleme götürür bu mekan”ifadeleriyle paylaştı.


Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı