Vali Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti

Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya Valiliği görevlerinde bulunan ve FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde silahlı pozuyla hafızalara kazınan Hüseyin Avni Coş, evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirdi

İstanbul İstinye'de yaşayan 62 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

15 Temmuz'daki pozuyla hafızalara kazınmıştı

15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristlerin darbe girişimine başladığı andan itibaren, kendi silahıyla sokaklara çıkan, vatansever polisler ve vatandaşlarla birlikte darbeci askerlere karşı direnen Vali Hüseyin Avni Coş, silahlı pozuyla gündem olmuştu.

Hüseyin Avni Coş kimdir?

Hüseyin Avni Coş, 1959 senesinde Isparta'da doğdu. 1976 senesinde Eğirdir Lisesi'nden mezun olan Coş, aynı sene Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde eğitime başladı. 1977 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İktisat ve Maliye Bölümü'ne geçiş yaptı ve 1981 senesinde buradan mezun oldu. 1982 senesinde Antalya Maiyet Memuru olarak Mülki İdare Amirliğine başladı.

Kaymakamlık stajı esnasında Burdur Bucak ilçesinde Kaymakam Vekilliği ve Belediye Başkanlığı yaptı. 1983 senesinde 69. dönem Kaymakamlık Kursunu "Üstün Başarılı" derecesiyle bitirdi.1988 senesinde İçişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı dil kursunu bitiren Coş, bir yıl süreyle ABD'ye gönderildi. 1989 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra Siirt- Şirvan kaymakamlığına atandı.

Yılın valisi seçilmişti

30 Ocak 2003 Tarih ve 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl Valiliğine atanan Hüseyin Avni Coş, 01.05.2003 tarihinde oluşan Bingöl depreminin ardından oluşan problemlerin hızlı bir şekilde onarılması ve özellikle kış gelmeden afetzedeler için yapılan kalıcı konutların tamamlanmasında büyük katkıları hasebiyle Genç Girişim ve Yönetişim Birliğince "Yılın Valisi" seçildi.