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Aktüel

Vali Gürel Babalar Günü’nü kutladı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:33:55 -
Vali Gürel Babalar Günü’nü kutladı

Karabük Valisi Fuat Gürel, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Gürel, mesajında, babaların ailenin temel direği olduğunu belirtti.


Babaların varlıklarıyla tüm fedakarlığı üstlendiğini ifade eden Gürel, şunları kaydetti:


"Babalarımız; hayatımızın her anında varlıkları ile bizlere güven veren, bizleri yaşama hazırlayan, ailesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, annelerimizin yol arkadaşı, çocuklarının kahramanı olan hepimizin ilk okulu aile kurumunun temel direğidir. Saygının, sevginin, emeğin, hürmetin, şefkatin, kısacası insanı insan yapan değerlerin en yüksek derecede yaşandığı ali bir kültürün mensubu olarak bizlere düşen görev onlara olan şükran borcumuzu en güzel ifadesi ile ödemeye çalışmak, ailemiz için ortaya koydukları her türlü çabada onların yanında olmak ve ortaya çıkan dünyanın bu en güzel tablosunu gelecek nesillere aktarabilmektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemizin birliği, dirliği ve bekası için canlarını feda etmiş aziz şehitlerimiz ve onların aziz emanetleri ’babaları’ olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar; aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlikler, dilerim."

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