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Vali Gül giysi parasını bağışlayan küçük kıza bayramlık hediye etti

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:27:06 -
Vali Gül giysi parasını bağışlayan küçük kıza bayramlık hediye etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, giysi parasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan küçük kıza bayramlık hediye etti.

Valilikten yapılan açıklamada, 20 Nisan'da okul öncesi öğrencisi Esra Özsoy'un, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ailesi tarafından kendisine verilen kıyafet parasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışladığı hatırlatıldı.

Vali Gül'ün yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle küçük kıza giysi hediye ettiği belirtilen açıklamada, "Güzel yürekli Esra, Valimiz Davut Gül'e bayramlık hediyesi gönderince teşekkür etmek istemiş. Biz teşekkür ederiz sana Esra" ifadeleri yer aldı.


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