  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Elban’dan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Katabukut’a veda ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğine atanan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 18:29:30 -
Vali Elban’dan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Katabukut’a veda ziyareti

Valiler Kararnamesi ile Adana Valiliğine atanan Ağrı Valisi Süleyman Elban, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’a veda ziyaretinde bulundu.


Ağrı Valisi Süleyman Elban’a, 3 yıl birlikte güzel ve uyumlu çalışma ortamı sağladığından dolayı teşekkürlerini sunan Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut bu özellikleriyle Ağrı’da ve gönüllerde hoş bir sada bıraktığını ifade etti. Prof. Dr. Karabulut yeni görevinde Vali Elban’a başarılar diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı