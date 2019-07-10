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Vali Ekinci ve Yılmaz incelemede bulundu

Bingöl’de inşaatı devam eden Süt Entegre Tesisleri’nde incelemelerde bulunanVali Kadir Ekinci, " yatırımın, üretimden istihdama geniş bir yelpazede ilimizin ve bölgemizin ekonomik hayatına ivme katacaktır” dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:15
Vali Ekinci ve Yılmaz incelemede bulundu

Bingöl’de inşaatı devam eden Süt Entegre Tesisleri’nde incelemelerde bulunanVali Kadir Ekinci, " yatırımın, üretimden istihdama geniş bir yelpazede ilimizin ve bölgemizin ekonomik hayatına ivme katacaktır” dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile birlikte Sancak Yolu üzerinde çalışmaları devam eden Hayvan Hastanesinde incelemelerde bulundu. Daha sonra merkez Sarıçiçek köyü Bingöl Havalimanı yanında inşası devam Süt ve ürünleriyle ilgiliEntegre Tesisi inşaatına geçenYılmaz veEkinci, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Entegre tesislerinin tamamlanmasıyla Bingöl ve bölgede ekonominin canlanacağını aktaran Vali Ekinci, “Büyük bir heyecanla tamamlanmasını beklediğimizyatırım, üretimden istihdama geniş bir yelpazede ilimizin ve bölgemizin ekonomik hayatına ivme katacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:15
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